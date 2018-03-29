“Camia olarak şampiyonluğa kenetlendik”

Halit Dağ

BTM 1. Lig beyaz grup ekiplerinden lider Karşıyaka'nın teknik sorumlusu Bayram Paşaoğulları YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam “2. devreye galibiyet ile başlamak güzel oldu, lig sonu tek hedefimiz şampiyonluktur” açıklamasını yaptı.

Paşaoğulları: “Kaliteli isimlere sahibiz”

Paşaoğulları, “Takımdaki hava inanç arkadaşlık üst düzeyde, her an oynatacak durumda birbirini aratmayan 21 kaliteli futbolcumuz vardır” dedi.

Devre arası hazırlık dönemini çok verimli geçirdiklerini ifade eden genç teknik adam, “Antrenmanlara katılım en üst seviyededir. Bu da takım üzerinde olumlu etki yaratmaktadır” şeklinde konuştu.

“Şampiyon olacağımıza inancımız tam”

Ligin devre arasında Türk Ocağı’ndan kaleci Matthaious Anderou ve Doğan Türk Birliği’nden Ali Savaşan’ı kadrolarına kattıklarını ve 2 futbolcunun da takıma hemen uyum sağladığını ifade eden Paşaoğulları, teknik ekipte beraber çalıştıkları yıllarca bir çok takımda şampiyonluklar yaşayan Serdar Özsönmezer’in kendilerine sağladığı katkının takıma olumlu yansıdığını belirtti. Oynadıkları futbolun ligin çok üzerinde olduğunu söyleyen Paşaoğulları, bunu ligin sonuna kadar sürdürmeye devam edeceklerini ve camia olarak şampiyonluğu kazanacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.