“Camia kupa istiyor”

Hüseyin KIRAL

Yeni sezon hazırlıklarını İzmit Kartepe’de yaptığı kampla sürdüren Gençler Birliği’nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumartesi akşamı Mağusa Dr. Küçük Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası’nda karşı karşıya gelecek olan Gençler Birliği’nde teknik direktör Hasan Topaloğlu, “Lig öncesi takımın son durumunu görme adına en ciddi maçımızı oynayacağız” dedi. Yavaş yavaş oluşturduğu takım kadrosu ile kurgusunu da yerleştirdiğini belirten Topaloğlu, “Camia bizden kupa istiyor, biz de ilk önce KTSYD Kupası’nı kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Topaloğlu, “Son yabancımızı bu maçta belirleyeceğim”

Gençler Birliği’nde teknik direktör Hasan Topaloğlu, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen yabancı oyuncuları Nnaemeka ve Malik’in yeni sezonda da takımdaki yerlerinin hazır olduğunu söyledi. Toplaoğlu, son yabancı oyuncusunu KTSYD Kupasında karşılaşacağı Küçük Kaymaklı karşısında oynatacağı, oyuncunun performansını görüp değerlendirdikten sonra karar vereceğini söyledi. Kaymaklı ile KTSYD Kupa maçında karşılaşmalarının kendileri için gurur verici bir durum olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Kazandığımız takdirde lig öncesi bizim için önemi bir moral takviyesi olur” dedi.