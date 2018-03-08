Ayşe GÜLER

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde onlarca kadın sokağa indi, faşizme, gericiliğe ve savaşlara karşı yürüdü.

Kadınlar, tek bir ağızdan cami değil sığınma evi istediklerini haykırdı, gece kulüplerinin kapatılmasına yönelik slogan attı.

“Aşağı tükürsem taciz yukarı tükürsem işsizlik”, “Geceler de bizim sokaklar da”, “Savaştan değil, barıştan yanayız”, “Bedenime dokunma”, “Haklı şiddet yoktur sessiz kalma suça ortak olma”, “Kadınsız devrim olmaz” yazılı pankartları tuttu.

‘Kadınlar Faşizme, Gericiliğe ve Savaşlara Karşı Yürüyor’ temasıyla gerçekleşen yürüyüş dün saat 17.30’da Dereboyu Citroen Işıkları olarak bilinen yerden başladı, Meclis önünde yapılan açıklama ile son buldu.

Yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Pınar Piro:

Hükümet, gericiliğe geçit vermemeli

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ortak çağrı metni ve basın açıklamasını Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Pınar Piro okudu.

Piro, iş hayatında 8 saatten fazla çalışan kadınların mesailerinin evde de devam ettiğini, eğitim, sağlık barınma gibi sosyal hakların geriletilerek, sığınma evi ile kamusal kreş gibi imkanların olmamasının kadınlar için daha fazla şiddet ve baskı anlamı taşıdığını dile getirdi.

Artan çocuk istismarı ve çocuk tacizlerinin de gericiliğin çirkin yüzünü gösterdiğini ifade eden Piro,

devletten, Meclis’ten ve yeni kurulan hükümetten gericiliğe başta eğitim olmak üzere hiçbir kurumda geçit vermemesini istedi.

Ortak basın açıklamasına Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitim Kolektifi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Özgür Genç Kadın Meclisi imza koydu.