Camelot yeniden GAÜ'nün işletmesine verildi

Bakanlar Kurulu, Girne Alsancak bölgesinde bulunan ve Camelot olarak bilinen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Alsancak Gazinosu'nun 5 yıl süreyle yeniden Girne Amerikan Üniversitesi'ne kiralanmasına karar verdi.

Bir süre önce Alsancak Belediyesi'nin de basın toplantısı düzenleyerek talip olduğu plajın işletmesi, GAÜ'de kaldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, elde edilecek kira geliri Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu hesaplarına aktarılacak; GKK tarafından uygun görülecek kira bedeli üzerinden GAÜ ile 5 yıllık yeni sözleşme yapılacak.

Tesisin sigortalanması koşulu da yer alan kararda, GAÜ'nün yıllık kira bedelinin yüzde 10'u kadar tutarda banka teminat mektubunu GKK'ya teslim etmesi koşulu da yer alıyor.