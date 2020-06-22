Çaluda: Tüm hükümetin sorumluluğu var... UBP’ye tuzaklar kuruldu

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Meclis Genel Kurulu’nda Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi görüşmeleri sırasında söz aldı, özel jet olayıyla Turizm Bakanının görevden alınmasının gündeme geldiğini ancak tüm hükümetin bu olayda sorumluluğu bulunduğunu savundu, UBP’ye tuzaklar kurulduğunu, gerginlik yaratıldığını ileri sürdü.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Anayasa değişikliğinin yerinde bir karar içerdiğini, mahkeme kararlarının geç verilmesinin mağduriyetler yarattığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Çaluda, kabine değişikliği ve sonrasında yaşananların herkesi üzdüğünü dile getirdi.

Özel jet olayıyla Turizm Bakanının görevden alınmasının gündeme geldiğini ancak tüm hükümetin bu olayda sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Çaluda, UBP’ye tuzaklar kurulduğunu, gerginlik yaratıldığını belirtti.

Çaluda, hükümete desteklerinin devam edeceğini ancak HP’nin de bazı açıklamalarında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Çaluda, kendisi ile ilgili mahkeme süreci ile ilgili bilgi vererek, bakanlığa atanmasında hukuki bir sorun bulunmadığını söyleyerek, bakan olmasını veto ettiğini dile getirdiği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.