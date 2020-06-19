Çaluda konuştu: Hükümet süremez!

Başbakan Ersin Tatar’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atamak istediği ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından veto edilen UBP Milletvekili Aytaç Çaluda Diyalog TV’ye konuştu, hükümete desteğini çektiğini açıkladı.

“Başbakan gereğini yapmalı bu hükümetin devamı doğru değildir” şeklinde konuşan Çaluda, “Partimizde taban hükümetin devamını istemiyor ama sayın başbakan böyle bir karar alırsa siyasi sorumluluğu da üstlenecek” dedi.

“Partinin içinde kaynama vardır, huzursuzluk vardır” diyen Aytaç Çaluda, “HP ile koalisyonunun devamı konusundaki endişelerimi Başbakan’a ileteceğim” dedi. HP’ye işaret eden Aytaç Çaluda, “Şımarık çocuklar gibi tüm sorunları UBP üstüne yıkıyorlar” dedi.

Yaşananların “Halkın Partisi’nin komplosu olduğunu” iddia eden Çaluda, “Hükümet devam ederse, Tatar’ın yanında olmayacağım” dedi.