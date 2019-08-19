Çaluda ‘Anjiyo’ oldu

Göğüs ağrısı şikâyeti ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başvuran UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, bu sabah anjiyo oldu.

Yapılan efor testinde, hafif şüpheli bir durum tespit edildiği öğrenilen Çaluda’ya sabah saatlerinde koldan anjiyo yapıldı.

Büyük: Sağlık durumu iyi taburcu ediliyor

YENİDÜZEN’e konuşan Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduğunu, yapılan efor testinde hafif şüpheli bir durum tespit edildiğini söyledi.

Büyük, Çaluda’ya Doç.Dr. Osman Beton tarafından anjiyo yapıldığını, sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve taburcu olduğunu kaydetti.