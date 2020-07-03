‘Çalıştıkları hurdacıdan para çaldı’ iddiası

Haspolat bölgesinde çalıştıkları hurdacıdan parça çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar E.K. ve K.K. tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, olguları aktardı. Polis, zanlıların Müstahdem tarafından sirkat, sahtekârlıkla para temini suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların 15.10.2019 - 18.04.2020 tarihleri arasında, Haspolat’ta, “Asbuzu Ltd.” isimli geri dönüşüm fabrikasında çalışmakta oldukları sırada parçalanmakta olan araçların eksoz kısımlarında bulunan toplam 15 adet katalizörleri kendi araçları içerisine koyarak götürmek suretiyle sirkat ettiklerini söyledi. Zanlıların sirkat ettikleri katalizörleri Mağusa’da bir işyerine sattıklarının belirlendiğini ve işyerinde yapılan aramada 9 katalizörün bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini ve E.K isimli bir kişinin daha arandığını söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.