"Çalıştık, başardık"

Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden Sevgi Yorgancıoğlu yüz soruluk sınavda 100 tam puan alarak Lefkoşa ve KKTC birincisi oldu.

Artı Eğitim Merkezi direktörü Havva Şeniz dün yapılan basın toplantısında “Ada genelinde yakalamış olduğumuz % 76’lık başarı oranı, bizim için çok önemli. Çünkü bu başarının, Haziran ayında yapılacak KGS 2 için bizlere çok büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Koleje Giriş Sınavı’nın ilki (KGS 1) geçtiğimiz Cumartesi yedi merkezde 1978 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne, Mağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezi’nden sınava katılan öğrencilerin ortalama % 76’sı henüz ikinci ayağı yapılmamış bu sınavda bölge barajlarının üzerinde başarı göstererek, ikinci sınav için büyük avantaj elde etti.

Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden Sevgi Yorgancıoğlu yüz soruluk sınavda 100 tam puan alarak Lefkoşa ve KKTC birincisi oldu.

Şeniz: “Ada genelinde yakalamış olduğumuz % 76’lık başarı oranı önemli”

Artı Eğitim Merkezi direktörü Havva Şeniz dün yapılan basın toplantısında “Ada genelinde yakalamış olduğumuz % 76’lık başarı oranı, bizim için çok önemli. Çünkü bu başarının, Haziran ayında yapılacak KGS 2 için bizlere çok büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Şeniz yaptığı açıklamada “Sevgili öğrencimiz Sevgi Yorgancıoğlu’nun 100 tam puan alarak KGS 1’de Lefkoşa ve KKTC birincisi olması ve yapılan bu ilk sınava damga vurması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Şeniz konuşmasına şöyle devam etti:

Dün (geçtiğimiz gün) yapılan bu sınav, biliyorsunuz ki, KGS maratonunun ilk ayağıydı. Bu süreç, henüz tamamlanmadı; ama Sevgi’nin yanında Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Lefke bölgelerinde ilk üç sırayı alan öğrencilerimizin başarısıyla hem kendilerini hem de diğer öğrencilerimizi önümüzdeki süreçte motive etmeye çalışacağız. Sevgi’nin ve diğer öğrencilerimizin başarısını kutlar, bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz.”

LEFKOŞA

Sevgi Yorgancıoğlu......................... 100 p (Lefkoşa ve KKTC Birincisi)

Tuğra Vurana.................................. 99 p (Lefkoşa ve KKTC İkincisi)

Anya Bella Sabah............................ 98 p (Lefkoşa ve KKTC Üçüncüsü)

Defne Solyalı................................... 98 p (Lefkoşa ve KKTC Üçüncüsü)

GAZİMAĞUSA

Hüseyin Altınay Gazi....................... 97 p (Gazimağusa Birincisi)

Selin Karakaya................................ 97 p (Gazimağusa Birincisi)

Berk Kavazlar.................................. 96 p (Gazimağusa İkincisi)

Akif Kemal Dilek............................. 96 p (Gazimağusa İkincisi)

Tamay İrfanoğlu............................. 95 p (Gazimağusa Üçüncüsü)

Kaya Halkseven............................... 95 p (Gazimağusa Üçüncüsü)

GİRNE

İrem Sarıbaş................................... 96 p (Girne Birincisi)

Erim Aziz Uzun................................ 96 p (Girne Birincisi)

Samed Egemen Sarıgözmen........... 94 p (Girne Üçüncüsü)

LEFKE

Almira Akacan................................ 71 p (Lefke İkincisi)

Öğrenciler ne dedi? Öğrenciler ne dedi? Öğrenciler ne dedi? Öğrenciler ne dedi?

Sevgi Yorgancıoğlu: “Çalışarak ve derslerde dikkatli dinlemek ile başardım. 100 puan yapmak iyi bir duydu. Aileme, okul öğretmenlerine ve dershane öğretmenlerime çok teşekkür ederim, beni çok desteklediler.”

Tuğra Varana: “Düzenli ve günlük çalıştım. Anneme özellikle teşekkür ederim hep onunla çalıştım. Ailem, okul ve dershane öğretmenlerime teşekkür ederim. Ders dışında satranç şampiyonasında birinci geldim. Ayrıca dünya gündemini ve ülkelerde neler olup bittiğini takip ediyorum.”

İrem Sarıbaş: “Ailem, dershanem ve okul öğretmenlerime teşekkür ederim. Düzenli ve günlük çalıştım. Sınav gününe kadar çok heyecanlandım. Sınav günü de heyecan yaptım ama sonradan heyecanımı yendim ve başardım.”

Hüseyin Altınay Gazi: “Öğretmenlerimin verdiği testleri çözüm. Düzenli çalıştım ve tüm öğretmenlerime teşekkür ederim.”

Anya Bella Sabah: “Başarım öğretmenlerim, ailem ve Artı Eğitim Merkezi’ndeki öğretmenlerim sayesinde oldu. Çok yarımcı ve destek oldular.

Erim Aziz Uzun: “Sistemli ve düzenli çalışarak başardım. Derste öğretmenlerimi dinledim ve eve döndüğümde bunları tekrar ettim. Başarımda en önemli etken bunlardır. Tüm öğretmenlerime teşekkür ederim.”

Almira Akacan: “Başarmak için her zaman soru çözdüm. Çünkü soru çeşitleri genellikle ayni olur. İlerdeki hedefim cerrahi doktor olmaktır. Benim üstümde emeği olan bütün öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ederim.

Selin Karakaya: “Kitaplardan sorular çözdüm, öğretmenlerimi dinledim ve başardım. Ayrıca günlük çalıştım. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim.”