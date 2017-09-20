Çalıştığı yerden para çaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Viva Çiçekçilik” isimli iş yerinde çalışan M.B’nin (E-36), çiçek satışlarından tahsil ettiği bin 180 TL nakit parayı iş yeri hesabına aktarmayarak tasarrufuna geçirip çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’nde göre ilgili kişi tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa'da A.R’nin (E-38) dün, yetkili makamdan izinsiz olarak, henüz tespit edilemeyen bir mevkiden KKTC'ye giriş yaptığı tespit edildi.

İlgili kişinin tutuklandığı bildirildi.

Sabaha karşı uyuşturucu operasyonu

Girne’de Mete Adanır Caddesi’nde bugün sabaha karşı A.J.N.’nin (E-20) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’nde ilgili kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Yine dün 20.30 sıralarında, Gönyeli’de A.S.(E-26)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. A.S’nin tutuklandığı bildirildi.