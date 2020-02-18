Çalıştığı yerden 80 kilo kuruyemiş çaldı iddiası

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışan zanlı M.P. depodan kuruyemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı M.P.’nin 14-15 Şubat tarihleri arasında çalışmakta olduğu Tüccaroğlu Ltd. isimli iş yerinden 22.5 kg çiğ badem, 30 kg ağırlığındaki İran fıstığını ve 30 kg ağırlığındaki Antep fıstığını çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının tasarrufunda söz konusu ürünlerin tespit edildiğini ve suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Şener zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca çalıştığı süre içerisinde başka ürün alıp almadığının kamera görüntülerinden inceleneceğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.