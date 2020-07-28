“Çalıştığı şirketten 55 Bin TL’den fazla para sirkat etti”

Lefkoşa’da Berkin & Son Ltd. adına toplamış olduğu paraları tasarrufuna geçiren zanlı B.T. tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlının, 2019 Mayıs ile 2020 Mayıs aylarında Lefkoşa’da Berkin & Son Ltd. şirketi adına toplamda 30 market ve offlicencelara götürdüğü mallara karşılık olarak fatura ve makbuz kesmeden aldığı nakit parayı tasarrufuna geçirdiğini anlattı. Polis, zanlının, market ve ofilicenceların şirkete olan eski borçlarına karşılık kestiği makbuz aslı ile nüshası arasına karton koyup asıl makbuz üzerine yazdığı tutarı tasarrufuna geçirdiğini söyledi.

Zanlının nüsha üzerine daha az miktar yazarak ve Lefkoşa’da yol kenarında faturasız tasarrufuna geçirdiği nakit paralar ile faturalarda sahteleme yapıp, şirkete tedavüle sürüp, sahtelediği faturalardan 34,363.30 TL, stokta bulunan ve kendisine satış için verilen 20,432.50 TL’lik malları ve henüz net tespit edilemeyen makbuzlarda yaptığı sahtelemeden ise 282 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, zanlının aleyhinde 2018 yılında Mağusa’da Müstahdem Tarafından Sirkat ve Lefkoşa’da tahkikatı süren ve halen Sahtecilik Şubesi’nden rapor beklenene Sahte Belge Düzenlemek, Sahtekârlıkla Mal Temini, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürmek, Başkasının Kimliğine Bürünmek ve Sahtekârlıkla Kayıt Sağlamak meseleleri olduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 25 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.