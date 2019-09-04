Çalıştığı kafeteryayı soydu, tutuklandı

Çatalköy’de geçen ay, bir marketin kafeterya bölümünde çalışan K.L.R’nin (E-22) müşterilerden tahsil ettiği 2 bin 300 TL parayı iş yerine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi. İlgili şahsın dün tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

30 bin ABD Doları'nı beyan etmeden çıkış yapmaya çalıştı

Ercan Havalimanı’nda dün H.Ş (E-39), tasarrufundaki yaklaşık 30 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.