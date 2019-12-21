Çalıştığı işyerinin kasasından hırsızlık

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Y.C teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu kaydetti. Polis, 13 - 14 Aralık 2019 tarihlerinde Lefkoşa'da Gönyeli’ de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Ali Başman'ın yaptığı Başman Nike mağazasında bulunan para kasası içerisindeki 5 bin 600 TL nakit paranın, konu iş yerinde çalışan C.Y tarafından sirkat edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının toplamda 13 bin 980 TL sirkat ettiğini ancak işyerinde yalnızca 13 günlük kamera kaydı bulunduğunu ve yapılan sayımda bazı malları satıp, kasaya yatırmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.