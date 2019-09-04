Çalıştığı işyerini soydu, parayı kumarda harcadı

Çalışmış olduğu firma adına satışını yaptığı ürünlerin parasını şirket muhasebesine vermeyerek zimmetine geçiren zanlı M.İ., dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, olayla ilgili bulguları aktardı.

Tarman, huzurda bulunan zanlı M.İ.’nin çalıştığı Semson Ticaret isimli işyerinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği toplam 343 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip söz konusu parayı kumarda kaybettiğini söylediğini ancak tasarrufunda bulunan ve Casinolara ait cartlarda sanığın para kazandığına dair bulgular tespit edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)