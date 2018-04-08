Çalışmayan işçileri çalışır gibi gösterdiler, paraları aldılar



Meriç'te 11.07.2017-23.03.2018 tarihleri arasında, yeni havalimanı inşaatında maaşlardan sorumlu olarak çalışan H.E.G. (E-37) ve A.T. (E-49), daha önceden iş yerinden ayrılan on kişi adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yapılmış gösterilerek toplam 112 milyon 285 bin 56 TL parayı tasarruflarına geçirip çaldı. Söz konusu şahısların tutuklandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Cep telefonu çaldı, tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde dün İbrahim BEYGE tarafından unutulan bir adet cep telefonu İ.Ö. (E-28) tarafından çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tutuklandı. Söz konusu şahısın tasarrufunda bulunan cep telefonu emare olarak alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.