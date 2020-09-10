Çalışmalar yerinde incelenecek

Başbakanlık, Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını yerinde görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar’ın bugün saat 14.00 de tamirat çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulunacaklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, Pınarbaşı’ndan kalkacak askeri helikopter ile tamirin yapılmakta olduğu gemiye gidecek olan Başbakan Tatar’a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Su İşleri Dairesi Müdürü ve diğer yetkililer de eşlik edecek .

İnceleme sonrasında konuya ilişkin açıklama yapılması da bekleniyor.