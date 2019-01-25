'Çalışma' Müsteşarı Hınçal oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı’na Evrim Hınçal atandı.

8 Şubat 2017’den beri Müsteşarlık görevini sürdüren Erçin Tekakpınar ise görevinden alındı.

Hınçal’ın 18 Ocak itibarıyla atanması ve Tekakpınar’ın 17 Ocak itibarıyla görevden alınmasıyla ilgili üçlü kararnameler, Resmi Gazete’nin 21 Ocak tarihli sayısında yayımlandı.