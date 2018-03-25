Çalışma Dairesi'nin denetimleri sürüyor
Çalışma Dairesi’nin İnşaatlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri Sürüyor
Ülkede ardı ardına yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan Acil Kriz Masası toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaat faaliyetinin durdurulması kararı alınmıştı.
Acil Kriz Masası toplantısı kapsamında alınan karar çerçeveside, Çalışma Dairesi tarafından inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ülke genelinde devam ediyor.
6 Şubat ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında, ülke Lefkoşa’da 89, Girne’de 21, Mağusa’da 48, Güzelyurt’ta 13 olmak üzere toplam 171 inşaat Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından iş sağığı ve güvenliği açısından denetlendi.
Lefkoşa’da 39, Girne’de 10, Mağusa’da 19, Güzelyurt’ta 7 inşaat; toplamda ise 75 inşaatın faaliyeti iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu.
Lefkoşa’da 15, Girne’de 2, Mağusa’da 9, Güzelyurt’ta ise 1 inşaata ; ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.
İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli görülüp kapatılan Lefkoşa’da 30, Girne’de 7, Mağusa’da 16, Güzelyurt’ta ise 5 inşaat; eksikliklerini gidererek Çalışma Dairesi tarafından tekrar kontrol edilerek faaliyete açılmıştır.
07 Şubat 2018 - 16 Mart 2018 Tarihleri arası Bölgelere Göre Çalışma Dairesi İSG Teftiş Dağılımı Tablosu
Bölgeler
Lefkoşa
Girne
Mağusa
Güzelyurt
Genel Toplam
Durum
Kapatılan
39
10
19
7
75
Kısmi Açılan
0
1
2
0
3
Açılan
30
7
16
5
58
Uyarı Verilen
15
2
9
1
27
Eksikliği Giderilen
5
1
2
0
8
Toplam
89
21
48
13
171
Örnek Şantiye
1
0
0
0
0
Foto: Arşiv