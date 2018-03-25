Çalışma Dairesi'nin denetimleri sürüyor

Ülkede ardı ardına yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan Acil Kriz Masası toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaat faaliyetinin durdurulması kararı alınmıştı.

Acil Kriz Masası toplantısı kapsamında alınan karar çerçeveside, Çalışma Dairesi tarafından inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ülke genelinde devam ediyor.

6 Şubat ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında, ülke Lefkoşa’da 89, Girne’de 21, Mağusa’da 48, Güzelyurt’ta 13 olmak üzere toplam 171 inşaat Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından iş sağığı ve güvenliği açısından denetlendi.

Lefkoşa’da 39, Girne’de 10, Mağusa’da 19, Güzelyurt’ta 7 inşaat; toplamda ise 75 inşaatın faaliyeti iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu.

Lefkoşa’da 15, Girne’de 2, Mağusa’da 9, Güzelyurt’ta ise 1 inşaata ; ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli görülüp kapatılan Lefkoşa’da 30, Girne’de 7, Mağusa’da 16, Güzelyurt’ta ise 5 inşaat; eksikliklerini gidererek Çalışma Dairesi tarafından tekrar kontrol edilerek faaliyete açılmıştır.

07 Şubat 2018 - 16 Mart 2018 Tarihleri arası Bölgelere Göre Çalışma Dairesi İSG Teftiş Dağılımı Tablosu Bölgeler Lefkoşa Girne Mağusa Güzelyurt Genel Toplam Durum Kapatılan 39 10 19 7 75 Kısmi Açılan 0 1 2 0 3 Açılan 30 7 16 5 58 Uyarı Verilen 15 2 9 1 27 Eksikliği Giderilen 5 1 2 0 8 Toplam 89 21 48 13 171 Örnek Şantiye 1 0 0 0 0

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