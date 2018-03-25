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  3. Çalışma Dairesi'nin denetimleri sürüyor
Çalışma Dairesi'nin denetimleri sürüyor

Çalışma Dairesi'nin denetimleri sürüyor

Çalışma Dairesi’nin İnşaatlara Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri Sürüyor

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Ülkede ardı ardına yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi  için,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan Acil  Kriz Masası  toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaat faaliyetinin durdurulması kararı alınmıştı.

 Acil Kriz Masası toplantısı kapsamında  alınan karar  çerçeveside,  Çalışma Dairesi tarafından  inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ülke genelinde devam ediyor.

6 Şubat ile 16 Mart 2018 tarihleri arasında, ülke Lefkoşa’da 89, Girne’de 21, Mağusa’da 48, Güzelyurt’ta 13 olmak üzere toplam  171 inşaat Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından  iş sağığı ve güvenliği açısından denetlendi.

Lefkoşa’da 39, Girne’de 10, Mağusa’da 19,  Güzelyurt’ta 7  inşaat; toplamda ise 75 inşaatın faaliyeti   iş sağlığı ve güvenliği  kurallarına aykırı  bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar   Çalışma Dairesi tarafından   durduruldu.

Lefkoşa’da 15,  Girne’de 2, Mağusa’da 9,  Güzelyurt’ta ise 1   inşaata ; ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için     Çalışma Dairesi tarafından   yazılı uyarı verildi.

İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli görülüp kapatılan Lefkoşa’da 30, Girne’de 7, Mağusa’da 16, Güzelyurt’ta ise 5 inşaat; eksikliklerini gidererek Çalışma Dairesi tarafından tekrar kontrol edilerek  faaliyete açılmıştır.

07 Şubat 2018 - 16 Mart 2018 Tarihleri arası Bölgelere Göre Çalışma Dairesi İSG Teftiş Dağılımı Tablosu

      

Bölgeler

Lefkoşa

Girne

Mağusa

Güzelyurt

Genel Toplam

Durum

Kapatılan

39

10

19

7

75

Kısmi Açılan

0

1

2

0

3

Açılan

30

7

16

5

58

Uyarı Verilen

15

2

9

1

27

Eksikliği Giderilen

5

1

2

0

8

Toplam

89

21

48

13

171

Örnek Şantiye

1

0

0

0

0

 

Foto: Arşiv

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