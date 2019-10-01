'Çalışma barışı bozulacak'

Hasan YIKICI

Sendikal Platform Meclis önünde açıklama yapıyor.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı: Yeni paketle toplu iş sözleşmesi düzeni ortadan kalkacak. Toplu İş Sözleşmesi yasasıyla ilgili çalışmalar başladı. Sendikaları bununla terbiye etmek istiyorlar.

Bu ülkenin değerlerini daha fazla satmak kimsenin yetkisinde değildir ama bir ülke düşünün ki kimse nüfusunu bilmez. Nüfusu bilmeden neyin tedbirini alacaksınız.

Biz bu yasaların takipçisiyiz. Kim ki bu ülkenin insanına kötülük yapmaya kalkarsa, el uzatırsa biz burada olacağız. Bu ülke kimseye babasından miras kalmadı. Bu ülke hepimizindir. Bu kafayla giderseniz çalışma barışı çok yakında bozulacak.