Çalışma Bakanlığı: İnşaatlar, insan hayatı için durduruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan denetimler sonrasında insan hayati için tehlike oluşturan durumların tespiti nedeni ile inşaatlardaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’de dün yayımlanan ‘İnşaatlarda Denetim Etkisi’ haber sonrası açıklama yapan Bakanlık, “Yalnızca yeşil branda, koruyucu şerit ve levha eksikliği ile güvenlik kıyafeti eksikliğinden değil; başta yüksekten düşmeye yönelik olmak üzere insan hayatı için tehlike oluşturan bir veya birden çok durumun varlığının tespitinden dolayı inşaatlar durdurulmuştur” dedi.

Kapatılan tüm inşaatlara eksiklikleri nedeniyle Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildiğini de belirtilen açıklamada şöyle denildi: Gazetenizde dün ‘İnşaatlarda Denetim Etkisi’’ başlığıyla yayınlanan ve Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini konu alan haberde; bazı inşaat firmalarına kapatma gerekçelerinin Daire tarafından bildirilmediği şeklinde ifadeler yer almıştır. Ayrıca inşaatlarda genel olarak saptanan eksiklikler ‘’yeşil branda, koruyucu şerit ve levha eksikliği ile güvenlik kıyafetinin olmaması’’ olarak belirtilmiştir.

Öncelikle tüm kamuoyu tarafından bilinmelidir ki; kapatılan tüm inşaat alanlarına eksiklikleri hakkında Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından yazılı uyarı verilmiştir. Çalışma Dairesi, buna ilaveten; gereken önlemlerin alınması amacıyla; yalnızca bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar için, inşaat sahiplerine inşaat alanında faaliyet yürütülebileceğine dair yazı vermiştir.

Faaliyeti durdurulan inşaatlar haberinizde bahsedildiği gibi yalnızca yeşil branda, koruyucu şerit ve levha eksikliği ile güvenlik kıyafeti eksikliğinden değil; başta yüksekten düşmeye yönelik olmak üzere ‘’ insan hayatı için tehlike oluşturan bir veya birden çok durumun varlığının tespitinden " dolayı durdurulmuştur. Durdurma gerektiren tek ve en önemli sebep: "İnsan hayatı için tehlikenin varlığıdır.

Haberinize ilaveten bu bulguların da kamuoyu ile paylaşılmasını rica ederiz.