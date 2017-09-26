Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, yerel istihdamı destekleme adına ciddi bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Saner, Kıbrıs Türk Sanayı Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Kaymak’ı kabul etti. KTSO Başkanı Kaymak kabulde yaptığı konuşmada, 3’üncü ülkelerden çalışmak için gelen işgücünün maaş konusunu ve üyelerin bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.



“Diğer ülkelerde işçi-işveren arasındaki akit geçerli”

KKTC’deki mevcut sistemin, bu ülkelerden çalışmak amacıyla gelen insanları da kapsadığını ancak bu sistemin diğer ülkelerde farklı çalıştığını kaydeden Kaymak, diğer ülkelerde işçi-işveren arasında yapılan aktın geçerli olduğuna vurgu yaptı.

“3’üncü ülkelerde ayda 50 dolar maaş alan bu insanlar KKTC’de 500- 600 dolar ücret alıyorlar” diyen Kaymak, bu durumun ülkede pahalılık yarattığını savundu.



Saner: “Rekabet içerisinde işçilik maliyetleri önemli yer tutar”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, rekabetin önemine işaret ederek, rekabette işçilik maliyetlerinin önemli yer tuttuğuna vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu günlerde asgari ücretin belirlenme koşullarını gündeme alıp, bu durumu değerlendirme içerisinde olduğunu belirten Saner, yakın bir süre sonra sektörün karşısına yerel istihdamı destekleme adına ciddi bir projeyle çıkacaklarını söyledi.



“Bakanlar kuruluna taşıyoruz”

Konuyla ilgili son toplantıyı bugün gerçekleştirdiklerini belirten Saner, yerel istihdamın nasıl destekleneceği konusundaki paketi bakanlar kuruluna taşıyacaklarını kaydetti.