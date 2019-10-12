"Çalışanlarımızın %67'si KKTC yurttaşı"

Kaner Şirketler Grubunun Direktörü Kaan Kaner, işsizlik ve yerli istihdam üzerine YENİDÜZEN’e konuşarak, yabancı çalışanların Franchise bölümünde tercih edildiğini, şirket genelinde personellerin %67’sinin KKTC vatandaşı olduğunu ifade etti.

KKTC yurttaşlarının yanı sıra, TC ve diğer uyruklu çalışanlarının %33 oranında olduğunu kaydetti.

Kaner, yerli halkın kamuda çalışmayı yeğlediğini, şirket olarak daha iyi bir pozisyon ve maaş önerilmesine rağmen çoğu zaman sadece ‘rahatlığından’ dolayı devlete yöneldiklerini söyledi.

Yeni üniversite mezunu birçok gencin münhallere başvurduğunu belirten Kaner, şu şekilde sözlerine devam etti “632 personelimiz var, ancak ara eleman bulamıyoruz. İnsanlar hep ‘daha rahat olabilecekleri’ işleri arıyorlar ama bu şekilde yürüyeceğini düşünmüyorum”