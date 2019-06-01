“Çalışanlar maaş alamadı”

Mağusa Belediyesi çalışanlarının çeyrek asır sonra ilk kez maaşlarını alamadığını açıklayan CTP Mağusa İlçesi, belediye idaresinin usulsüz olarak fazla borçlanma yaptığını gerekçe gösterdi, belediye içerisindeki ilgili partileri gereksiz istihdamlara onay vermekten kaçınmaya davet etti.

Açıklamada, gelinen bu noktada CTP Belediye Meclis Gurubu ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın yıllardır yaptığı uyarıların dikkate alınmadığı bir kez daha dile getirildi.

Belediyede yapılan aşırı istihdam ve fuzuli harcamaların geri dönüşü mümkün olmayan mali kriz yarattığı, bundan da en büyük zararı, Mağusa Belediyesi çalışanlarının ve gerekli hizmeti alamayacak olan Mağusa halkının göreceği kaydedildi.

Belediyeyi denetim için devletin yetkili kurumlarını göreve davet eden Mağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu, Belediye Başkanı, UBP, DP ve YDP’yi de savurgan harcamalar ve gereksiz istihdamlara onay vermekten kaçınmaya davet etti.