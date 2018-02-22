Çalışanlar için maaş talebi!

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya “Maaş ödemesi konusunda olumlu yaklaşıldı”

Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant “Çalışanlara maaş geriliğini ödeyerek yeniden göreve getirileceklerine inanıyoruz”

Fehime ALASYA

Yenierenköy Belediyesi’nde istifa eden Meclis Üyeleri yerine yeni atanan üyeler, dün İçişleri Bakanlığı’na giderek, yaşanan sorunlarla ilgili temaslarda bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant, bakanlıkta yapılan görüşmede belediye çalışanlarının beş aylık maaş ödemsini talep ettiklerini belirterek, görüşmenin olumlu bir havada seyrettiğini, çalışanlara maaş ödemesi yapılacağı konusunda ‘inançlı’ olduklarını belirtti.

Çözüm bulunamaması halinde yeniden toplu istifaya gidileceğini işaret eden Nalbant, bakanlıktan en geç pazartesi günü yanıt almayı umduğunu belirtti.

“Çocuklarını doktora götüremiyorlar”

Belediye çalışanlarının maaş geriliği yüzünden büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Nalbant, “Çöpler yığıldı, patlayan borulardan akan suyun haddi hesabı yok… Bazı belediye çalışanlarının evinde elektriği kesik, çocuklarını doktora götüremiyorlar” dedi.

Nalbant, tüm bu sıkıntıların bakanlıkta tek tek dile getirildiğini belirtti.

Yalınkaya “Olumlu bir hava görüyoruz”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, özelde Yenierenköy Belediyesi’nin genelde ise tüm sıkıntılı belediyelerle ilgili sorunların ele alınacağı konusunda olumlu bir hava gördüklerini belirterek, bu doğrultuda en erken zamanda girişimlerin başlatılacağına inandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yapılan görüşmede Yenierenköy Belediyesi için maaş ödemesi talep ettiklerini belirten Yalınkaya, hükümetin bu konudaki yaklaşımını ‘olumlu’ olarak nitelendirdi.

Yenierenköy’deki sıkıntının aşılmasının ardından temasların süreceğine de değinen Yalınkaya, genel olarak sıkıntılı tüm belediyeler için görüşmelerin olacağını kaydederek, bu konuda hükümetin acilen adım atacağına inanç belirtti.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Maaş ödemesi konusunda olumlu yaklaşıldı”

“İçişleri Bakanı ile sabah görüştük, bize maaş ödemesi konusunda olumlu yaklaştı. Belediyenin içindeki durumu ve neler yapılması gerektiğini tartıştık, hükümet bize Erenköy özelinde erken bir adım atacağının sinyallerini verdi.

Biz çalışanın maaşlarının ödenmesini talep ettik, hükümet kanadı da bu durumda başlayacak olan süreçte başarı görmek istediğini söyledi.

Geçmişte otorite boşluğundan kaynaklan bir sıkıntı yaşanıyordu diye başarıya ulaşılamadı. Yeni atanan meclis üyeleri adına bir şey konuşamayacağımızı fakat sendika tarafı olarak, çalışanlarımızın güvenilir bir otoriteye kavuşturulup, bizlerin de desteği ile kolektif çalışmasını, halka hizmet götürmesini, tahsilâtların başlaması noktasında destek vereceğimizi söyledik.

Hükümete düşen görev de belediye üzerinden köye götürülen bazı hizmetlerin alınmasını talep ettik. Not alındı, bize belediye meclis üyeleri ile görüştükten sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını söylediler.

Belediye Meclis Üyeleri de görüşmesinde bu noktalara değinildi. Onlar da sıkıntılarını ve taleplerini paylaştı.”

“Hükümetin bu yaklaşımını olumlu gördüm”

Bunun yanında tüm belediyelerin ortak sorunu olan mali kriz, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, özerkliğine dokunulmadan belediyelerin sayı olarak küçültülmesi, alan olarak genişletilmesi gibi sıkıntıların da geniş kapsamlı olarak hükümetin gündeminde olduğunu, bu konuyu çözme kararlılığında olduklarını söylediler. Biz de onlara bu doğrultuda tüm desteklerimizi vereceğimizi söyledik.

Hükümetin bu yaklaşımını olumlu gördüm. Belediyelerde reform yaratılmaya çalışılacağını, tüm bu konuların onların da gündeminde olduğunu söylediler. Bunlar olumlu görüşmeler. Amacımız belediyecilik anlamında kaliteli hizmet ve çalışanların mağduriyetinin giderilmesidir.

Hava olumlu, hükümet eğer bu birkaç gün içerisinde olumlu adım atarsa görevlerini sürdürecekler.”

Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant:

“Çalışanlara maaş geriliğini ödeyerek yeniden göreve getirileceklerine inanıyoruz”

“Bakan bizden birkaç gün zaman istedi, Maliye Bakanı ve Başbakan ile görüşme yaptıktan sonra bize daha detaylı bilgi vereceğini söyledi.

Biz ondan ilk etapta bu işçileri ödeyip çalıştırabilmemiz için beş aylık maaş istedik, o da bizden zaman istedi.

Bu isteğimizi yerine getirmezlerse biz de istifa edeceğiz, çözüm bizde değil, neden durup dururken işçilerle kavga edelim.

On arkadaş da aynı görüşteyiz, ödenmezlerse biz de istifamızı verir, otur, hiçbir şey yapmadan hükümetin çözmesini bekleriz.”

“En geç pazartesine dek bu iş çözülecek, iyi veya kötü bir sonuca bağlanacak”

“Bizim anladığımız bu maaş ödemesine çözüm bulup çalışmaları başlatacaklar, öyle tahin ediyoruz.

Köydeki sorunlar kaldığı yerden hatta artarak devam ediyor. Çöpler yığıldı, patlayan borulardan akan suyun haddi hesabı yok… Bazı belediye çalışanlarının evinde elektriği kesik, çocuklarını doktora götüremiyorlar, bunlar bizzat bakana anlatıldı. Dokuz kişi bunları bakana aktardık.

Biz beş maaşın ödenip, çalışanların yeniden göreve getirileceğine inanıyoruz, bekleyip göreceğiz.

En geç pazartesine dek bu iş çözülecek, iyi veya kötü bir sonuca bağlanacak.”