Çalışanlar eğlendi

Girne’de bulunan Lord’s Palace Hotel, önceki gün 3. Geleneksel Personel Balosu’nda tüm yönetici ve personeli eşliğinde keyifli bir kutlama yaptı.

Otelin Balo Salonu’nda gerçekleşen geceye, yaklaşık 400 kişi katıldı. Lord’s Palace Hotel Genel Müdürü Sami Preshova’nın konuşması ile başlayan gece, birçok renkli sahneye ev sahipliği yaptı.

Gece ile ilgili bir hoş geldiniz konuşması yapan Preshova, sözlerine tüm departmanlara tek tek teşekkür ederek devam etti.

Gecenin sonunda yapılan pasta kesimi eğlenceli karelere şahitlik etti.