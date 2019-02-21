“Çalışanın hakları budanarak verimlilik artmaz”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), kamu hizmetlerinde reform düşüncesiyle hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın, kamuda verimliliği düşüreceğini söyledi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Tasarının kamu çalışanlarının bazı haklarını geriye götürdüğüne işaret ederek, “Kamuda verimliliği artırmak gerekçesini ortaya koyup çalışanların haklarını budamak isteyenler bilmelidir ki bu şekilde uygulamalarla kamuda verimlilik artmaz tam aksi azalır” dedi.



Kamu çalışanlarının maaş ve sosyal haklarının, çalışanların verdiği hizmete karşılık birçok mücadele ile kazanıldığını kaydeden Bıçaklı, TÜRK-SEN olarak, tasarıda yer alan bazı değişikliklere şiddetle karşı olduklarını ve her türlü yasal eylem haklarını kullanacaklarını ifade etti.