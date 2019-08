“Çalışan zamanında ödenmiyor, Halka gereken hizmet verilemiyor”

Dila ŞİMŞEK

Mağusa Türk Genel İş Sendikası örgütlü olduğu Mağusa Belediyesi’nde dün 08.00-10.00 saatleri arasında ‘uyarı grevi’ yaptı.

Sendika Başkanı Halil Karagil, maaşların geç ödendiği, ek mesailerin ödenmediği, halka gereken hizmetin verilemediği gerekçeleri ile uyarı grevi yapıldığını, dikkate alınmadığı takdirde süresiz grev yapılacağını açıkladı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, yaptığı açıklamada, belediyeye aşırı istihdam yapıldığına dikkat çekti, mali sıkıntılar yaşandığına değindi.

YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Belediyesi As Başkanı Cem Dana, “Başkan işinde henüz yenidir... Ben Meclis üyesi olarak çalışanların yanındayım ve destekliyorum, sorunlarımızı konuşup çözeceğiz. Başkan, işsizlere istihdam sağlamak istedi” şeklinde konuştu.

“Alınan 15 Milyon TL krediye rağmen belediyeye hiçbir araç alınmadı”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı İbrahim Arıkel ise, “Çalışır durumda çöp kamyonumuz kalmadı, bozulan araçlarımızı yaptıramıyoruz. Artık esnaf bize veresiye vermiyor çünkü geri ödemelerini alamıyorlar” dedi. Arıkel, Belediyenin, 15 Milyon TL kredi aldığını belirterek “Bunun 2 Milyonunun araçlara kullanılacağı söylendi. Ancak bir motosiklet bile alınmadı” diye konuştu.

“5 yıl önce 11 çöp toplama aracı varken, bugün 3 tane var”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, sendika olarak belediyenin mali sıkıntıları nedeniyle 2019 yılı toplu iş sözleşmesinde çalışanların sosyal haklarından fedakarlık yapacaklarına dair yazılı bildirimde bulunmalarına rağmen bu yazıya cevap alamadıklarını, 8 ay geçmesine rağmen 2019 yılı toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığını söyledi.

Karagil, 5 yıl önce belediyenin 11 çöp toplama aracı varken bugün bu sayının 3’e düştüğünü, belediyenin çöp toplayamayacak hale geldiğini belirtti.

Belediye personelleri, her ayın 15’inde ödenmeleri gerekirken, türlü ‘bahanelerle’ halen ödenemediklerini kaydetti. Ödemelerini yapamadıklarını ve borç içinde olduklarını söyleyen çalışanlar, bayramlıkların eskiden bayramdan on gün önce ödenirken, şimdi on gün sonra ödendiğini belirtti.

Her 15 günde bir ödendiklerini dile getiren çalışanlar, “Bu ayın 15’inde ödenemedik, sonra bir duyduk ki artık aylıkçı olmuşuz. Ancak bu konuda bize hiçbir bilgilendirilme yapılmadı ve görüşümüz alınmadı" dedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı İbrahim Arıkel:

“Belediye araç alımı için 15 Milyon TL kredi aldı, ancak bir motosiklet bile alınmadı”

“Son birkaç aydır maaşlar gününde ödenmiyor. Bayramlıklar gününde ödenmedi, 15’inde ödenmesi gereken maaş hala ödenmedi, mesailer beş aydır ödenmedi… Ek mesailerimiz beş aydır duruyor. Biz bu konuda tedbir alınması için uyarı grevi yapıyoruz. Bu konuda uyarıda bulunduğumuzda, belediyenin mali durumuna karışamayacağımız söyleniyor. Ancak personellerin ücretini alamaması durumunda biz tabii ki araya girmek durumundayız. Bunları söylediğim için, dört ay önce Mağusa Köpek Rehabilitesi ve Barınağı’na gönderildim. Yıllardır Belediyenin muhasebesini yapmama rağmen, barınakta, pek de bir şey yapmama gerek kalmayan bir pozisyondayım. Ancak bu çözüm değildir. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Eğer ay sonu maaşlarımız gününde ödenmezse, bu belediye düzelene kadar, daha da şiddetlenerek grev yapacağız. Mağusa halkı da mağdur oluyor. Çalışır durumda çöp kamyonumuz kalmadı, bozulan araçlarımızı yaptıramıyoruz. Artık esnaf bize veresiye vermiyor çünkü geri ödemelerini alamıyorlar. Belediye, 15 Milyon TL kredi aldı, bunun 2 Milyonunun araçlara kullanılacağı söylendi. Ancak bir motosiklet bile alınmadı. Biz meclis üyelerini toplayarak bu konuda bilgilendirme yaptık ama onlar da görevini yapmadı.”

Mağusa Belediyesi As Başkanı Cem Dana:

“Başkanımız istihdam sağlamaya çalışıyor”

“Cuma günü belediye maaşları yatırdı ama çeklerde üç günlük bir süre olduğu için bir gecikme yaşandı. Eğer belediyenin bir hatası varsa, meclis üyeleri, belediye başkanı ve sendika başkanı oturup konuşur çözeriz. Ben şahsen çalışanların arkasındayım ve kendilerini destekliyorum. Herkes hata yapabilir, başkan yeni seçilmiş bir başkandır ve her şeyi yoluna koymak için uğraşıyor. Bir sürü işsiz insanımız vardı ve istihdam sağlamaya çalışıyor. Bir yerde bir yanlış olduğu bellidir ve bu yanlış neyse hep birlikte düzelteceğiz”

Mağusa Belediyesi çalışanları ne dedi?

Temizlik görevlisi Ahmet Korkmaz:

“Ayın 15’inde ödenmem gerekirdi, ancak bugün oldu hala ödenemedim”

“Önceden bayramlıklarımızı, bayramdan on gün önce alıyorduk. Şimdi ise bayramdan on gün sonra alıyoruz. Hal böyle olunca da bayramlığın da bir anlamı kalmamış oluyor. Ben 25 senedir bu belediyede görev yapıyorum. 15 günde bir ücretimi almam gerekiyor, ayın 15’inde ödenmem gerekirdi, ancak bugün oldu hala ödenemedim. Bankaya olan borcum faizlendi. Uyarı grevini yapma sebebimiz, belediyenin bu gidişle maaşları ödeyemez hale geleceğinden korktuğumuz içindir. Ya belediyenin mali durumu çok kötü, ya da bize söylenilmeyen sebepler var. Çünkü geç ödenmelerin ve ek mesailerin ödenmemesinin başka bir sebebi olamaz.”

Kepçe operatörü Fikret Akan:

“Kullandığım kepçenin bir parçası bozuk, ücreti karşılanmadığı için kullanılmaz durumda bekliyor”

“Maaşlarımız hep geç yatıyor, sebep olarak belediyenin durumu iyi değil deniyor. Ancak gündelik çalışan kişilerin sayısı çok fazla ve bu aşırı istihdamdan dolayı, mali sıkıntı yaratılıyor. Aşırı istihdam yapılmasının sebebinin, seçime ve siyasete odaklı olduğuna inanıyorum. Arabam bozuldu, ben hala yaptıramadım, makinistte duruyor, ben her gün köyden bir şekilde gelmeye çalışıyorum. Örneğin benim sürdüğüm kepçenin bir parçası bozuk, hala tamir edilemedi. Bu sebeple halka olan hizmet de aksıyor.”

Teknisyen Bülent Sabriler:

“Belediye bütçesinin, halka hizmet için kullanılmadığına inanıyoruz”

“Ek mesailerimizin ödenmemesi ve son üç aydır maaşlarımız ödenirken gecikme yaşanması sebebiyle buradayız. Belediye bütçesinin, halka hizmet için kullanılmadığına inanıyoruz. Belediyemizde popülist harcamalar yapılıyor, halka verilmesi gereken hizmet verilmiyor.”

Temizlik görevlisi Ali Yazgı:

“Ek mesaiye çağrılıyoruz ancak ödenmiyoruz”

“Maaşlarımızı zamanında alamıyoruz. Türlü bahanelerle geçiştiriliyoruz. Hafta sonları ek mesaiye çağrılıyoruz ancak ödenmiyoruz. Ödenmediğimiz için de, kimse kalkıp hafta sonu gelmek istemiyor. Bozulan araçlarımız tamir edilmeden bırakılıyor. Çöp aracımız yok, olanı da bozuktur. Yönetimin önlem almasını istiyoruz.”

Şoför Salih Mirillo:

“7 aydır ek mesailerimiz ödenmiyor”

“7 aydır ek mesailerimiz ödenmiyor. Maaşlarımız ya son dakika, ya da bir iki gün gecikerek ödeniyordu. Son üç ayda altı güne varan gecikmeler başladı. Yıllardır, 15 günde bir ödendiğimiz sistemimiz vardı. Biz geçen gün bir duyduk ki, artık aylık ödenecekmişiz. Ancak bununla ilgili bize önceden hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Biz harcamalarımızı, ayın 15’inde ödeneceğimizi varsayarak yaparken, o tarihten günler sonra, kulaktan dolma bir şekilde duyduk ki sistem değiştirilmiş… Yasal hakkımız var denerek böyle bir şey bize söylenmeden duyuruldu.”