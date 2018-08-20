Çalıntı pasaportla çıkmaya çalıştılar, tutuklandılar

Larnaka Havaalanı’nda “çalıntı pasaportla” yakalanan iki kişi tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Kıbrıs'ın kuzeyinden giriş yaptığı ileri sürüldü.

Alithia’nın haberine göre, önceki akşam Larnaka Havaalanı’nda pasaport kontrolü sırasında polise ibraz ettikleri pasaportların, daha önceden çalınmış olduğu saptanan 31 ve 27 yaşındaki iki kişi tutuklandı. Adları ve uyrukları açıklanmayan kişilerin ikisi de pasaportları yurtdışında satın aldıklarını söyledi.

27 yaşındaki tutuklunun Kıbrıs'ın kuzeyinden giriş yaptığı ve güneye önceki gün geçtiği belirlenirken, kuzeye hava mı, yoksa deniz limanından mı giriş yaptığı belirtilmedi.