Çalıntı parçalar tasarrufunda bulundu

Alayköy’de meydana gelen araç parçası hırsızlığıyla ilgili tutuklanan Y.A.E. ve M.Y.E. bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru Erkan Yavuz bulguları aktardı.

Yavuz, Aralık 2019 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında, Alayköy'de, Organize Sanayi Bölgesi’nde Akanay Garaj isimli iş yeri önünde tamir maksatlı bulanan Subaru İmprezza model araç içerisinden, ülkemizde öğrenci olarak bulunan zanlı Y.A.E. tarafından toplam 20 bin TL değerinde sökülmüş vaziyette yer alan muhtelif araç parçaları alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının yine aynı araç içerisinde yer alan markası ve modeli meçhul DVD ekranlı araç teybini ve ön yolcu koltuğu önünde yer alan araç beynini alet yardımı ile yerinden hasar yapılmaksızın söküp çaldığını mahkemeye aktardı.

Yapılan ileri soruşturmada söz konusu çalınan parçaların bir kısmının zanlı Y.A.E.’nin tasarrufunda bulunduğunu aktaran polis, ayrıca meseleye bağlantısı olan zanlı M.Y.E.’nin de tutuklandığını söyledi.

Polis ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.