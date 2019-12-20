Çalıntı kredi kartları, 2 tutuklu

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında çalıntı kredi kartları bulunan zanlılar M.Y.G ve A.B.S tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkardırlar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ersan Yaran, zanlıların ve henüz tespit edilemeyen Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı zanlı-3 P.C'nin, 2019 yılı Ekim veya Kasım ayı içerisinde, Lefkoşa'da Göçmenköy'de bulunan Eziç isimli Restourant'ta , zanlı M.Y.G aracılığı ile Türkiye'de İstanbul’da olduğu tespit edilen bir şahıstan temin edecekleri yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu şahıslara ait çalınmış ve/veya bilgileri kopyalanmış kredi kartları ve/veya ele geçirilmiş hesap bilgileri ile bir banka ensturmanı olan pos cihazından haksız kazanç elde etmek üzere "Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" yaptıklarının tespit edildiğini aktardı.

Polis, M.Y.G’nin, 2019 yılı Ekim ayı içerisinde Lefke'de meydana gelen "Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini ve Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından 12 Aralık tarihinde tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek Lefke'de işlemiş olduğu suçlarını itiraf ettiğini aktardı. Ayrıca A.B.S ve henüz tespit edilemeyen P. C. ile haksız kazanç elde etmek üzere "Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" yaptıklarını itiraf ettiğini de belirtti.

‘Lefke Mahkemesi’nden de tutuklama emri var’

Polis, zanlı aleyhinde halen 24 Aralık 2019 tarihine kadar Lefke Kaza Mahkemesi’nden temin edilmiş soruşturma maksatlı tutuklama emri olduğunu söyledi. Polis, zanlı A.B.S’nin önceki gün tespit edilerek 18.12.2019 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıdan yasal ihtar tahtında izahat istendiği zaman zanlının “Doğrudur Buluştuk, ama ben tercümanlık yaptım" dediğini aktardı.

Polis, zanlının Mağusa'da bulunan La Pİron isimli iş yeri ve PD 008 plakalı salon aracının yanı sıra, tasarrufunda ve aracında bulunan dört adet cep telefonu ve mesele ile alakalı olabileceği düşünülen evraklar incelenmek üzere emare alındığını anlattı.

Polis, zanlılara işlemiş oldukları suçla ilgili henüz yazılı dava tebliğ edilmediğini ve zanlıların bu meseleye ve emarelere müdahale etme gibi bir durumları söz konusu olmadığını söyledi. Polis, işlenen suçun Fasıl 154 Caza Yasasının 371. Maddesi altında 7 yıl hapis cezası gerektiren ve Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren bir suç olduğunu söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlıların ilerde yargılanmaları sırasında hazır olmalarına olanak tanınması için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Teminata bağlandılar…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.