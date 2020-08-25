Çalıntı kartlarla 180 bin TL çaldılar

Sahte internet sitesi üzerinden çalıntı kartlarla işlem yapmış gösterip para çalan zanlılar M.K., H.S., M.Ç., ve V.Ş., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Şaban Yeğen, olguları aktardı. Polis, zanlıların ‘Sahte resmi evrak düzenleme’, ‘tedavüle sürme’, ‘sahtekârlıkla para temin etmek’, ‘Başkasının kimliğine bürünmek’ ve ‘Bilişim sistemleri kullandırılarak kredi kartlarında sahtecilik yapmak’ suçlaması ile tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Temmuz Ağustos ayları arasında zanlı M.K.’nin işletmeciliğini yaptığı Realglasskıbrıs.com isimli web sitesinde kart sahiplerinin bilgisi olmadan meçhul şahıslar tarafından elde edilen 8 yurtdışı bankalarına ait şirket ve şahıs banka kartları bilgilerini internet sayfası üzerinden sanal pos da 22 adet işlem yaptığını kaydetti.

Zanlının henüz kimlik bilgileri tespit edilmeyen kart sahiplerinin kimliklerine bürünerek, kart bilgilerini internet üzerinden web sayfasına girerek, sahte belge düzenleyip, tedavüle sürerek, 180 bin TL’yi sahtekârlıkla temin ettiğini ifade eden polis, zanlının ardından iş yeri muhasebecisi H.S., sekreter M.Ç., ve çalışan V.Ş.’nin tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının bankanın şikâyeti üzerine 24 Ağustos 2020 tarihinde tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı M.K.’nin aynı gün işyeri, evi ve arabasında arama yapılıp, işyerinden üç laptop, cep telefonları, fatura, makbuz gibi belgeler, arabasından bazı belgelerin emare alındığını ve Bilişim Suçları Yasası gereğince cihazların incelenmesi için mahkemeden emir talep edildiğini anlattı.

Polis, M.K., ve M.Ç’nin açık ifade, H.S., ve V.Ş.’nin ise gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.