Çalıntı araç terk edilmiş vaziyette bulundu
Lefkoşa, Küçük Kaymaklı bölgesinde geçtiğimiz gün çalınan GR 147 plakalı araç Lefkoşa'da terk edilmiş vaziyete bulundu.
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Lefkoşa, Küçük Kaymaklı bölgesinde geçtiğimiz gün çalınan GR 147 plakalı araç Lefkoşa'da terk edilmiş vaziyete bulundu.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"4 Eylül günü Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan Yar Plus isimli iş yeri önünden çalınan
GR 147 plakalı salon araç, dün akşam Lefkoşa Trafik Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa'da İstiklal Sokak üzerinde terk ediilmiş vaziyette bulunmuştur."
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