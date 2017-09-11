Çalıntı araç bulundu

Yurt dışına gideceği gerekçesiyle Ercan Havaalanı’na park ettiği aracı çalınan, Kamil Oben Çelik’e ait CN 171 plakalı araç, Hamitköy’de terk edilmiş halde bulundu.

Araç içerisinden bir adet kamp sandalyesi, araç tamir seti ile bir adet dikiz aynasının çalındığı tespit edildi.

Polis aracın kimin tarafından çalındığını henüz tespit etmedi, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Hatırlanacağı üzere Çelik, 17 Ağustos’ta yurt dışına gideceği için aracını Ercan Havalaanı’nın batı kısmına yol kenarındaki telli alana park etmiş, 7 Eylül’de adaya geri döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamamıştı.

Onceki gün polise giderek, şikayetçi olan Çelik, facebook hesabından da çalınan aracının fotoğrafını yayımlamıştı.