Çalıntı araba getirmekle suçlanıyorlar

Lefkoşa’da meydana gelen ‘sahte evrak düzenleme’ ve ‘tedavüle sürme’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar B.G. ve E.Ö., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Özgür Sunalp, zanlı B.G.’nin 21 Ağustos tarihinde adına kayıtlı HXP 712 plakalı aracı Beyarmudu geçiş noktasından güneyden kuzeye getirdiğini belirterek, aracın kuzeyde kalabilmesini sağlamak ve Kıbrıs’ın güneyine araçsız geçiş yapabilmek için söz konusu aracı Güzelyurt’ta 3 bin TL’ye sattığını kaydetti.

Zanlı E.Ö.’nün ise Lefkoşa’da bulunan Eray Garaj isimli iş yeri adına düzenlenen bilgilendirme fişini imza ettiğini dile getiren Sunalp, zanlının bahse konu evrakla aracın garajda olduğunu belirtmek için sahte bir evrak düzenleyerek B.G.’ye verdiğini ifade etti.

Sunalp, zanlı B.G.’nin aynı gün tasarrufunda bulundurduğu sahte evrakı Kermiya geçiş noktasında gümrük görevlilerine vererek tedavüle sürdüğüne işaret ederek, söz konusu aracın Gümrük Dairesi Kaçakçılık Bölümünde çalışan memurlar tarafından Güzelyurt’ta tespit edilmesi üzerine zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken Sunalp, HXP 712 plakalı aracın Güzelyurt’ta tespit edilerek emare olarak alındığını bildirdi. Sunalp, soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlıların verdiği ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimalleri olması nedeniyle 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Banu Soyer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.