Çalıcı: “Siyasilerin spora bakışı oy kaygısı yüzünden günübirliktir”

Serkan SOYALAN

Darts sporuna gönül vermiş bir isim olan Lefkoşa Darts Birliği Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Turgut Çalıcı ile spordan yaşama uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ülkemiz siyasetçilerimizin spora bakışlarını da değerlendiren Çalıcı, ülke siyasetçilerimizin spora bakışının oy kaygısı yüzünden özellikle geniş tabanlı spor kulüplerine dönük günübirlik olduğunu söyledi.

Okuyucularımıza kendinizi tanıtmanızı istesek, kendinizi nasıl antlarsınız?

Yıllardır Ada’nın içerisinde sporla iç içe yaşayan bir insanım. Çocukken futbol ile başlayan spor hayatım, sonrasında hentbol, ardından darts ile devam etti. Siz de takdir edersiniz sporda branşlarında aşırı derecede başarılı olamayan insanlar sonrasında sevdiği branş dallarında yöneticiliğe geçiş yapıyor. Ben de sporu hep seven ama çok başarılı olabilen bir sporcu olamadım spor yaptığım süre içerisinde... Yöneticilik hayatım ise Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nde 2005’te askerliği bitirdikten hemen sonra başladı ve bugüne kadar geldi. Şu an ise Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nde aralıksız on dört yıldır yöneticilik yapmaktayım. Aynı zamanda Lefkoşa Darts Birliği Genel Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri’yim. Kısacası ülke sporuna ve gençliğine on dört yıldır aralıksız hizmet etmekteyim.

Peki sporumuzun dışa açılamıyor olması, sizleri olumsuz yönde etkiliyor mu?

Gerçeklerle yüzleşmemiz gerek aslında. Biz ambargolar altında yaşayan bir toplumuz. Bu yüzden bu ambargoları ancak ve ancak alternatif spor dalları ile delebiliriz. Örneğin bunu şu an için iki spor branşı delmiş bulunmaktadır. Biri bilardo, bir diğeriyse darts branşıdır. Daha bundan on beş gün önce ülkemizde yapılan British Darts Organisation (BDO) - Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu işbirliğinde yapılan 1.Northern Cyprus Open Darts Turnuvasına on altı farklı ülkeden sporcu katıldı. Federasyon olarak gerçekleştirdiğimiz bu turnuvada başarılı bir sınav verdik. British Darts Organisation’un dünyada yüz farklı ülkede gerçekleştirdiği bu büyük turnuvalar içinde ilk beşe girdik. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu olarak British Darts Organisation ile öncesinde yapmış olduğumuz on yıllık sözleşmeyi de güçlendirmiş olduk bu anlamda. Ancak siz de takdir edersiniz ki bizi etkileyen her zaman tüm branşların da sıkıntısı olan maddiyattır. Çünkü British Darts Organisation gibi World Dart Federation (WDF)kurucusu olan bir Birlikle işbirliği yapıyorsunuz on altı farklı ülkeden ülkenize insan getiriyorsun ve sponsor bulmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Yani özetlemek gerekirse ambargoları ancak alternatif spor dalları ile ama maddi manevi destekleyerek delebiliriz.

Bir spor politikamızın olmaması büyük bir eksiklik değil midir?

Ülke siyasetçilerimizin spora bakışı oy kaygısı yüzünden özellikle geniş tabanlı spor kulüplerine dönük günübirlik maddi akış sağlayarak siyasi hayatlarının devamını sağlamaya çalışmaktır. Ancak gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin bir spor politikası olmaması bizim gibi alternatif spor branşlarını etkiliyor. Bir ülkeyi tanıtmak isterseniz önce kültür, sonra spor branşlarını güçlendirmelisiniz. Bugün ülkemizin bakanlıklarına bakın bakalım Spor Bakanlığı var mı? Bizim ülkemizde de dünya ülkesi olan bütün ülkelerdeki gibi Spor Bakanlığı olmuş olsa spor politikası üretiyor ve geliştiriyor olacaktır. Yani örneğin ana spor dallarının yanında alternatif spor dallarına dönük her branşın bir müdüriyeti olduğunu düşünün dünya ülkelerinde olduğu gibi. Sponsorluk Yasası’nın olmuş olduğunu düşünün dünya ülkelerinde olduğu gibi. Hem kulüpler maddi sıkıntı çekmeyecek hem de federasyonların yaptırım güçleri artmış olacaktır.

Alt yapılarımızı nasıl değerlendirirsiniz?

Şu an kendi branşım özelinde söylemem gerekirse tamamen yetersizdir. Bunun nedeniyse ülkemizdeki siyasetçilerin hiçbirinin spor politikası üretmiyor olmasıdır. Örneğin benim başkanı olduğum Lefkoşa Darts Birliği’nden bahsedecek olursak Lefkoşa’da bulunan kulüplerin lokallerini kullanıyoruz. Tabii ki kullanıyoruz kullanmasına da onların da yönetimi değiştiği zaman yeni gelen yönetim darts branşının kulüpte yapılmasını istemiyorsa kendinize başka yer bulmak zorunda kalıyorsunuz. Kısacası kendi lokalimiz bile yok. Eskiler hep dabella derneği derdi ya şimdi çanta derneğine dönüştü dernekler ve birlikler.

Önünüzdeki hedefleriniz nelerdir?

Önümüzdeki hedefler imkânlar elverdiğince British Darts Organisation’un organize ettiği turnuvalara katılıp ardından yine British Darts Organisation’un bünyesinde bulunan ve dünya dartsının vitrini olan Lakeside World Professional Darts Championship’te oyuncularımız oynuyor olarak göre bilmektir.

Spora yeni başlayan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Spora yeni başlayan gençlerimize ellerinden geldiği kadar spor yapmalarını tavsiye ederim. Ancak bir branşta başarılı olamadıklarında ben spor yapamam diyerek de vazgeçmesinler. Alternatif spor dalları onların belki de en çok başarılı olabilecekleri dallardan biri olabilir.

Ülkemizde darts sporunu yorumlamanızı istesek neler söyleye bilirsiniz?

Ülkemizde darts sporu artık yayılmış ve halkımız tarafından bilinmektedir. Aynı zamanda insanlarımız bu sporun dünyada bir kültür olduğunu anlamış bulunmaktadır. Bu yüzden de bizim ülkemizde de artık bilinçli ve dünya devlerinin arasında oynayabilecek oyuncularımız bulunmaktadır.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?

Son olarak söylemek istediğim alternatif spor dallarına sahip çıkıldığı takdirde gerek maddi gerekse manevi olarak ülkemizdeki yetenekli gençlerimiz ve sporcularımız ülkemiz üzerinde bulunan ambargoları bertaraf edebilecek yeteneğe sahiptir. Bu yüzden geleceğimizi düşünüyorsak herkesi alternatif spor dallarına, özelde ise darts sporuna sahip çıkmaya davet ediyorum.