Çakistez, Kalkanlı’da kırılacak!

Güzelyurt Belediyesi’nin katkıları ile Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER)’in bu yıl altıncısını organize edeceği Kalkanlı Çakistez Festivali bu yıl 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Kalkanlı köy meydanında gerçekleşecek.

KAYDER’den yapılan açıklamaya göre üç ün üç gece boyunca devam edecek olan etkinlikte Kıbrıs kültürüne ait statların yanı sıra Kıbrıslı sanatçılar gecelerde görev yapacak.

KAYDER’in bu yıl altıncısını düzenlediği Kalkanlı Çakistez Festivali programı çerçevesinde üç gün – üç gece eğlence devam edecek olan etkinlikte çakistez ürünü ön plana çıkarken, Kıbrıs kültürüne ait diğer ürünlerde görücüye çıkacak.

29 Ekim Cuma akşamı Eda Girgen konseri yanı sıra Costas-Julia ikilisinden de buziki eşliğinde şarkılarla izleyenleri eğlendirecek. 30 Eylül Cumartesi akşamı ise ilkemizin sevilen gruplarından Grup SOS gecenin sonunda konser verirken, 1 Ekim Pazar akşamı Grup Barya, ve Grup Rast müzik severlerle birlikte olacak. Konserlerin yanı sıra ülkemiz halk dansları grupları yanı sıra, Kongoo Jamp gösterileri ve çeşitli yarışmalar festivalde yer alacak. Festivalin son gecesi olan 1 Ekim akşamı ayrıca en lezzetli çakistez yarışması yapılacak.