Çakıcı'nın istifası kabul edilmedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Merkez Yürütme Kurulu, Mehmet Çakıcı’nın parti başkanlığından ayrılma istencinin reddine karar verdi.



TKP Yeni Güçler MYK tarafından yapılan açıklamada, “7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi'nin ertesi günü kişisel değerlendirmesini yapan ve parti genel başkanlığından ayrılma yönünde karar alan Mehmet Çakıcı'nın bu kararını da değerlendiren Merkez Yürütme Kurulu, bu davranışın demokratik teamüllere uygun olduğunu ancak, yeni kurulmuş ve kirli bir seçim süreci içinde çok yönlü manipülasyonlarla önü kesilmiş bir siyasi parti olarak sorumluluğu sadece bir arkadaşa yüklemenin doğru bir tavır olmayacağı kanaatine vararak, alınan sonuçta sorumluluğun tüm organlarda olduğu tespitiyle n Çakıcı'nın ayrılma istencinin reddine karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, partinin seçim bildirgesiyle ortaya konan programa bağlı kalınacağı, Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması ve mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmayla sonuçlandırılması için çaba harcamaya devam edileceği kaydedildi.



MYK aldığı kararla tüm ilçelerde geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yaptıktan sonra toplanacak Parti Meclisi'nde yeni çalışma ve örgütlenme politikalarının ele alınması kararını da aldı.

