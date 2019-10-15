Çakar’a tepki büyük!

Türkiye'nin tanınmış spor yorumcularından Ahmet Çakar’ın, dün akşam Fransa-Türkiye maçını yorumladığı programda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ifadeleri ve saldırısı büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı için defalarca ‘Bre cahil’ ifadesini kullanan Çakar, ‘Diplomasinin sen ne olduğunu biliyor musun, utanmıyor musun” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin attığı beraberlik golünü "bu gol bu beyefendiye (Akıncı'ya) girsin" dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinden ‘Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ olarak bahseden Çakar’ın bu üslup ve yorumlarına stüdyoda bulunan diğer yorumcular da destek verdi.

Çakar, Kıbrıslı Türklere yönelik "yediğiniz içtiğiniz ekmek su zehir zıkkım olsun" şeklindeki ifadeler kullanırken, Cumhurbaşkanı Akıncı ve sözcüsüne yönelik de defalarca cahil dedi.