Cahit Andaş’tan üzen veda…
20 yaşındaki Cahit Andaş, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir kanserle mücadele veren Andaş, bugün hayatını kaybetti.
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20 yaşındaki Cahit Andaş, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir kanserle mücadele veren Andaş, bugün hayatını kaybetti.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Andaş, yurt dışında ve Yakın Doğu Hastanesi’nde de tedavi görmüştü.
Andaş Production & Organizasyon Menejerlik şirketinin sahibi İrfan Andaş’ın oğlu 20 yaşındaki Cahit Andaş’ın cenazesinin yarın, İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
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