Çağlayan Çocuk Yuvası yararına proje

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü öğrencisi Gülcem Gündağ mezuniyet projesi kapsamında, Çağlayan Çocuk yuvası yararına “Minikler el ele” adı altında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu İlkokulu ile birlikte ortaklaşa yürütülen atölye çalışmasında öğrenciler, Çağlayan Çocuk Yuvasındaki ihtiyaçlı arkadaşları için resim çizdiler. Öğrencilerin çizdikleri resimler, T-shirt ve kitap ayracı olarak hazırlanıp satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir yuvaya bağışlandı.

Sosyal sorumluluğu ön planda…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sosyal Sorumluluk proje danışmanı İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci konuya ilişkin verdiği bilgi de, sosyal sorumluluk bilincinde yetiştirilen öğrencilerin desteklendiği, her türlü yardımın ve olanağın sağlandığı bir ortam yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Doç. Dr. Keçeci, fakültemiz eğitimin yanı sıra sosyal sorumluluğu ön planda tutan ve özgün fikirler geliştirmeyi amaç edinen gençler yetiştirmeyi misyon edindiklerini belirterek, “Öğrencilerimize sosyal hayatta yardımlaşmanın önemi ve bireysel öncelikler yerine toplum yararını gözeten aktiviteklerde bulunmalarını aşılamaya gayret ediyoruz” dedi.



