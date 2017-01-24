Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’ta bulunan CTP milletvekili Mehmet Çağlar, 2017'nin ilk altı ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı’nı yürütecek olan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in komiteye hitaben yaptığı konuşmayı takip ederek soru sordu. Çağlar konuşmasına, “Bir Kıbrıslı Türk Parlamenter olarak Kıbrıslı Rumların Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını kutlar, hayırlı olsun der, bir sonraki dönem başkanlığının Federal Kıbrıs olarak Kıbrıslı Türkler ve Rumlar tarafından birlikte yürütülmesini dilerim" diyerek başladı. Kasoulides’e sorusunu yönelten Çağlar, Kıbrıslı Türklerin AB’ye harmonizasyonu için AB Komisyonu nezdinde ne gibi girişimler yapılacağını, AB kurumlarını cesaretlendirmek için ne gibi adımlar atılacağını sordu.

KASOULİDES: BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides cevabında bir Kıbrıslı Türkün, AKPM çatısı altında bulunmasından ve kendisine ilettiği güzel dileklerinden dolayı çok memnun olduğunu, temennisinin en kısa sürede Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu vurguladı. Hem dönem başkanlıklarını birlikte yürütmeyi hem de tüm delegasyonlarda birlikte çalışmayı temenni ettiklerini belirten Kasoulides, AB uyum sürecinde kurulan komisyonun Kıbrıslı Türklerin uyum sürecine katkı koyduğunu ve bunun daha da ileriye taşınmasını ve bu sürecin tamamlanmasını diledi. Kasoulides son olarak müzakere sürecinin tamamlanmasını ve Federal Kıbrıs’ın çok kısa süre içinde oluşması gerektiğini belirtti.

CENEVRE OLUMLU SONUÇLANMALI

Genel Kurul çıkışında yapılan sohbetlerde Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in, Cenevre sürecinin olumlu sonuçlanmasını beklediği, liderlerin sağladığı ilerlemelerinin desteklenmesi ve çözüme gitmek için sürecin daha da sahiplenilmesi, garantörlerin de Kıbrıs'ta daha az sayıda asker bulundurulacak bir çözüme katkı yapmaları gerektiğini düşündüğü belirtildi. Kasoulides’in, Anastasiadis'in ve Akıncı'nın yirmi aydır sürdürdüğü müzakere sürecinin çok önemli bir noktaya geldiğini düşündüğü, referanduma gidebilmenin ve çözümün mümkün olduğuna inandığı, bunun için de Cenevre konferansının olumlu yürümesinin çok önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.