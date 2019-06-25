Çağıner: ‘Otel plajlarımız temizdir’

YENİDÜZEN’in plajlarla ilgili gündeme getirdiği plajlardaki kirlilik üzerine, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği açıklama yaptı, “Otel plajları temizdir” iddiasını ortaya koydu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Ülkemiz denizleri; Ada’nın en büyük zenginliğidir ve bu doğal varlıklarımızı korumamız hayati bir konudur” dedi.



Çağıner şu görüşleri paylaştı:

Denizlerimizin temiz olması, turizminin ülkede lokomotif sektör olarak kalması için en temel olmazsa olmazımızdır. Ülkemizdeki otellerimiz pazarlanırken denizlerimizin temizliği bizler için en önemli değerdir. En küçüğünden, en büyüğüne kadar temiz deniz ve çevre bilinci, otelcilik sektörü ile uğraşan herkesin hassas olduğu bir konudur. Otellerimiz, sürekli denetim altındadır. Sağlık Bakanlığı ile Çevre Dairesi denizlerimizde sürekli olarak denetimler yapmaktadır. Bu denetimlerdeki ortak amaç hem çevrenin ve denizlerimizin korunmasıdır. Otel yatırımcıları, büyük risklerle kurdukları yapılarını, denizi kirleterek kullanılmaz hale getirecek kadar bilinçsiz değildir. Yapılan son denetimlerde otellerimizin tümünün denizlerinin temiz olduğu saptanmıştır. Tüm tesislerimizin plajlarından iyi sonuçlar çıkmıştır. Kısacası denizlerimizde herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. Birliğimiz üyelerinin adanın kuzeyinde denizlerin korunması konusunda çok büyük bir hassasiyete sahip olduğuna işaret eder, KITOB olarak denizlerimizde ortaya çıkması muhtemel herhangi bir kirlilik söz konusu olursa, bunun devlet yetkilileri tarafından tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.”



Alagadi ve Vuni’de kirlilik saptanmıştı

Sağlık Bakanlığı yapılan deniz suyu analizleri sonucu Alagadi Halk Plajı ile Vuni Place Hotel Plajı’nda ‘kirlilik’ tespit edilmişti.

YENİDÜZEN’de Ayşe Güler imzası ile yayınlanan haberde; 25 plajda kirlilik değerleri yüzde sıfır olarak saptanmıştı.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde de yayımlanan sonuçlara göre; 32 plajın 25’inde ‘kirlilik’ sonuçları yüzde sıfır olarak ölçüldü. Buna göre; kirlilik değerleri yüzde sıfır çıkan plajlar şöyle: Nuhun Gemisi Hotel Plajı, Limak Hotel Plajı, Thalassa Beach Resort Hotel Plajı, Concerde Hotel Plajı, Çukurgalif Plajı, Yedidalga Askeri Plajı, Karabetça Plajı, Aspava Rest Plajı, Mardinli Rest Plajı, Afrodit Tatil Sitesi Plajı, Altınkumsal Plajı, Livana Plajı, Ayfilo Plajı, Karpaz Gate Marina Plajı, Yeni Erenköy Belediye Halk Plajı, Kaplıca Halk Plajı, Kaplıca Hotel Plajı, Acapulco Hotel Plajı, Oscar Hotel Plajı, Rock’s Hotel Plajı, Dome Otel Plajı, Karşıyaka Spor Kulubü Sosyal Tesisleri, İncirli Halk Plajı, Escape Beach Plajı. Diğer plajlar… Kirlilik için belirlenen 250 ile 500 kriterleri 3 ayrı ‘kalite’ sınıfına ayrıldı. Buna göre; ölçümlerde 250 değeri ‘mükemmel kalite’ , 500 ‘iyi ve yeterli kalite’ olarak değerlendirildi. Diğer plajlardaki kirlilik oranları şöyle: Elexus Hotel Plajı Su Sporları İskelesi: 21, Elexus Hotel Plajı Ana İskele: 4, Lord’s Palace Hotel Plajı: 43, L.A Hotel Plajı: 4, Manolya Hotel Plajı: 93, Merit Crystal Vove Hotel: 4, Malibu Hotel Plajı: 9, Blue Sea Plajı: 23, Belediye Halk Plajı (Yedidalga): 9, Yeşilırmak Plajı: 23, Kaya Artemis Hotel Plajı: 7, Bafra Halk Plajı-Mehmetçik Belediyesi: 4