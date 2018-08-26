Cage'de bayram izdihamı

Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya tanıtımında yaptığı organizasyonlarla büyük katkı sağlayan Cratos Premium Hotel bünyesindeki Cage Club Wonderland, Kurban Bayramında konukların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Dört gün hizmet veren Cage Wonderland'da kabinine ülkemizin başarılı DJ'leri Barış Pulat ve Canberk Demirci'nin (J&B) yanı sıra Jenia ve son olarak da bu yıl başında vefat eden dünya yıldızı Avicii'nin çocukluk arkadaşı Throttle çıktı.

Bayram boyunca 10 bin civarı kişiyi ağırlayan Cage Wonderland, adanın en kaliteli eğlencesini konuklarına sunmaya devam ediyor.