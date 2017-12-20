Çağatay ile G.Gücü’nün ipleri koptu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü’nden kaleci Çağatay Gürler, kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. Elde edinilen bilgiye göre deneyimli kalecinin yönetime Gençlik Gücü’nde oynamak istemediğini ve devre arasında başka bir takıma gitmek istediğini ilettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme üzerine ilk yarının bitmesine iki hafta kala yönetim kurulunun da Çağatay’ı kadro dışı bırakma kararı aldığı bilgisi edinildi.

Gençlik Gücü’nün ligin 12’nci haftasında oynadığı Yenicami karşılaşmasında kaleci Çağatay ile takım arkadaşı Ali Akbulut arasında maçın ilk devresinde kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı. Bu tartışmanın da Çağatay’ın kulüpten ayrılma kararı almasında etken olduğu da ileri sürülüyor.

Son iki haftada Ferhat’ın görev yapması bekleniyor

Gençlik Gücü’nün ligin ilk yarısının sonuna kadar kalan iki haftalık bölümde bir diğer kalecisi olan Ferhat Oğlak ile mücadele etmesi ve U21 takımdan da genç bir kaleciyi A takım kadrosuna eklemesi bekleniyor. Lefkoşa ekibinin ayrıca devre arasında kadrosuna bir kaleci katmak için çalışmalara başlama planı içerisinde olduğu edinilen bir diğer bilgi.