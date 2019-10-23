Halkın Partisi Girne Milletvekili Erek Çağatay, yetersiz kalan muhaceret ve vizeler tüzüğünün yenilenmesinde geç bile kalındığını belirterek, “Çağa uydurmak şarttı” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Girne Milletvekili Erek Çağatay, Meclis’te yaşanan “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” tartışmalarını değerlendirdi.

Çağatay, “Uzun yıllardır el değdirilmemiş bir tüzüktü. Bazı sıkıntılar olabileceği endişesi oldu kimilerinde. O yüzden Meclis’te maksadını aşan söylemler ve eleştirel konuşmalar oldu. Sayın Bakanımız Ayşegül Baybars çıkıp güzel bir cevap verdi. Eksiğini gördüğümüz noktada tüzüğü değiştirmek çok daha kolaydır. Uygulamada bazı boşluklar görürsek, onları da doldurarak devam edeceğiz. Bakanımız, Türkiye’yle yapılan ikili anlaşmalar gereği bazı ayrıcalıkların bir genelgeyle yapılabileceğini aktardı. Söylediği gibi; tüzüğü farklı ülke vatandaşlarına farklı farklı uygulamazsınız. Eğer ikili anlaşmalar varsa, bu anlaşmalar iki tarafın hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde genelgeler çıkarılabilir” ifadesini kullandı.

Erek Çağatay katıldığı bir programda “Doğrudan Ticaret Tüzüğü”ne ilişkin de açıklamalar yaparak, mücadeleden kaçılmaması gerektiğine işaret etti.

Uluslararası camiayla bütünleşmenin gerektiğini ve bunun imkansız olmadığını söyleyen Çağatay sözlerine şöyle devam etti:

“2004’te Annan Planı’na Kıbrıs Türkü ‘evet’ dedikten sonra AB’nin bir adım atmış ve komisyon Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü kaleme almıştı. Tüzük raflarda kaldı ve hayata geçmedi. Biz diyoruz ki; Avrupa Birliği bizi bir kenara itmemeli. Eğer ileride Ada’da bir anlaşma olsun gibi bir çabaları varsa bunu hayata geçirerek süreci hızlandırabilirler. İtici güç olması gerektiğini, uluslararası hukukun buna engel olmadığını düşünüyorum. Ekonomik yönden bir halkın dünyayla kucaklaşması insan hakkıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamelerindeki ekonomik değerlendirmelerde, bu BM konvansiyonun bizim talebimize yeşil ışık yaktığını görüyoruz. Avrupa Birliği normlarına da baktığımızda, ekonomik yönden izolasyona izin vererek aslında kendi ilkeleriyle çelişiyorlar. Bizim bunu öne çıkarmamız lazım. Meclis’te grubu olan partilerin vekilleri olarak, sayın Fikri Toros ve Oğuzhan Hasipoğlu’yla Avrupa Parlamentosu’nda rutin aralıklarla temaslarda bulunuyoruz. Gerek hukuk yönünden gerek siyasi yönden haklı olduğumuza inandığımız bu noktaları büyük bir kararlılıkla; ileriye götürmek ve sonuç almak istiyoruz.”

“HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEK OLMALI”

Gelen soru üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine de konuşan HP Girne Milletvekili Çağatay, seçimin gündeme erken geldiğini dile getirdi.

Halkın Partisi olarak önceliklerinin memleket meselelerini çözmek olduğunu belirten Çağatay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok erken konuşmaya başladık. Az değil 6 aylık bir süre var daha önümüzde. Sorunlarımız da diz boyu… Memlekette yılların getirdiği büyük sorunlar var. Bunları hızlıca aşmamız gerekir. Hükümet göreve başlayalı çok olmadı. Bu süreyi de çok iyi kullanmalıyız. Hükümetin icraatlarını hızlıca hayata geçirmesi gerekir. Öncelikle halkımızın günlük sıkıntılarını, problemlerini çözelim. Hükümet, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce memleketi düzlüğe çıkarmak için uğraşmalı diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu her partinin kendi değerlendirmesidir. Kimse karışamaz, demokrasinin gereği de budur. Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşmanın da zamanı gelecektir, biz yeni yeni konuşmaya başladık. Parti içinde yetkili organlar değerlendirecek ve başkanımızla birlikte kararını verecek.”