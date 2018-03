Cafe Down'da engelsiz sevinç

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle Cafe Down'u ziyaret etti, engelli gençlerle birlikte oldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda hayata geçirilen, Mağusa’da yer alan Cafe Down, Turkcell yetkilileri ve basın mensuplarıyla çok anlamlı bir gün yaşadı.

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan ve engelli gençler tarafından işletilen Cafe Down'da "Destek Varsa Engel Yok" bilinci yine gündeme taşındı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla birlikte merkezi ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin tahta oymasıyla yaptıkları çalışmaları görüldü ve başarıları takdir edildi.

Paylaştıkça artan sevinç

Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış’ın da aralarında bulunduğu Turkcell ekibinin ziyareti Cafe Down’daki öğrencilere büyük mutluluk yaşattı.

21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle öğrencilerle bir araya gelen Turkcell yetkilileri ve basın mensupları sohbet ederek anlamlı paylaşımlarda bulundu. Turkcell’in yeni sevimli karakterleri Emocanlar’ın bez bebekleri öğrencilere hediye olarak dağıtıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde basına bir açıklamada bulundu. Ayhan Barış yaptığı açıklamasında Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde dezavantajlı gruplara öncelik tanıdıklarını belirtti. Barış, bu alandaki projelerde 2 temel amaçlarının olduğunu belirtti. Bunlardan birincisinin toplumda farkındalık yaratmak, ikincisinin de bu bireylerin topluma kazandırılması için katkı sağlamak olduğunu söyleyen Barış açıklamasına şöyle devam etti: “Cafe Down 2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve iki amaca da hizmet eden önemli bir projemiz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak buradaki öğrencilerin hem hakla bir araya gelmesini sağlamak hem de iletişim becerilerini geliştirmeleri için bir Cafe Down oluşturuldu. Buraya gelenler öğrencilerle bir arada olmanın keyfini yaşarken buradaki gençlerimiz de satış ve iletişim becerilerini geliştiriyorlar. Bu tür projelere herkesin katkı koymasını bekliyoruz. Cafe Down bir kahvenin kırk yıl hatırı var diyebileceğimiz en doğru adrestir. Herkesi Cafe Down’a bir kahve içmeye bekliyoruz.”

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Havva Öztenay da Turkcell’in her yıl olduğu gibi bu özel günde de çocukları unutmadığını belirttiği açıklamasında bundan duyduğu mutluluğu dile getirerek Turkcell yetkililerine ve basın mensuplarına teşekkür etti.