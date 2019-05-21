Cafe Down ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’de renkli ofis saatleri

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları ve yöneticilerinin hazırladığı atıştırmalıkları Cafe Down çalışanları Kuzey Kıbrıs Turkcell binasında düzenlenen kermes ile çalışanlara satışa sundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile "Destek Varsa Engel Yok" bilinci yine gündeme taşındı.

Kermeste satış yapma görevini üstelenen Cafe Down çalışanı engelli gençler hem atıştırmalıkları servis etti hem de para alışverişini gerçekleştirdi. Kermesten elde edilen gelir ise İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli gençlerin işlettiği “Cafe Down”a bağışlandı.

DESTEK VARSA ENGEL YOK

Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir yaptığı açıklamada; Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Kurumsal sosyal sorumluluk alanında her zaman dezavantajlı bireylere özel projelerin yer aldığından bahsetti. Bu düzenlenen kermeste amacın, engelli gençlerin sorumluluk üstelenmesi, kendilerine olan güvenin artırılmasının sağlanması ve yaşama dahil edilmesine katkıda bulunmak olduğunu belirterek sadece Engelli Haftası ya da Dünya Engelliler Günü’nde değil her gün engelli bilincinin geliştirilmesini önemsiyor, çalışıyor ve projeler üretiyoruz dedi.

Adamızda teknolojiye öncülük etmek, ilkleri adamıza getiren dijital operatör olmanın yanı sıra “Engelsiz Yaşam” için ürettiğimiz projelerle de engelli gençlerin yaşama kazandırılması vizyonu ile hareket ettiklerini vurguladı. Cafe Down’un bu projelerden biri olduğunu ve ilk olarak 2013 yılında hayata geçirildiğini söyledi.

Mağusa’da yer alan İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan Cafe Down’un bu kişilerin hem alışveriş becerisini ve para bilincinin artırılması hem de diğer bireyler ile iletişim ortamı yaratılması amaçlı hayata geçirildiğini belirtti.

Küçüközdemir: “Kuzey Kıbrıs Turcell olarak bizler yıllardır Hayal Ortağım, Engelsiz Yaşam ve Bilişim Seminerleri, Sanat Engel Tanımaz, Cafe Down gibi "Destek Varsa Engel Yok" bilinci ile sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz ve yapamaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi Yöneticisi Havva Öztenay ise yaptığı açıklamada; Kuzey Kıbrıs Turkcell düzenlediği bu etkinlik ile çalışanları ile engelli gençleri bir araya getirerek birlikte çok özel bir deneyim yaşanmasını sağladı.





“Cafe Down’u hem üniversite öğrencilerinin hem de Mağusa halkının ilgisi ile bizleri mutlu etmiş ve buradaki merkezden destek alan bireylerin gelişimine katkı sağlamıştır. Halkın bu ilgisinin daha da artması bizlerin beklentisidir. Kuzey Kıbrıs Turkcell ile bu yıl içerisinde hayata geçirmek üzere farklı projeler de konuştuk. Onların müjdesini de en yakın zamanda vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

Etkinliğin sonunda Cafe Down çalışanları ile birlikte sohbet edilerek nasıl bir gün yaşadıklarını ifade etmeleri istendi. Bu günün anısına çeşitli hediyeler de armağan edildi.