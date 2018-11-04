‘Cadı’ya hüzünlü veda…
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan, Lefkoşa'nın sevilen simalarından Lefkoşa gençliğin 'ablası' Cadı'nın Evi sahibi Naime Timur, bugün gözyaşlarıyla defnedildi…
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Lefkoşa'nın sevilen simalarından, Cadı'nın Evi sahibi, 63 yaşındaki Naime Timur bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki akşam yaşamını yitiren, ölümü ile de sevenlerini yasa boğan Timur için İsmail Safa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Naime Timur ikindi namazı sonrasında, Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
Bilindiği üzere akciğer kanseri teşhisi konulan Timur, tedaviyi reddetmişti.
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Etiketler : Naime Timur, cenaze
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