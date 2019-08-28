Cabacaba Bakanlık müdürü oldu

UBP – HP hükümetinin üst kademedeki görev değişiklikleri devam ediyor. Dr Cenk Soydan, Sağlık Bakanlığı,Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak atanırken, Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Mehmet Cabacaba atandı. Başbakanlığa bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yeni görevden alma ve atamaları şu şekilde duyurdu.

Sağlık Bakanlığı,Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak görev yapan Katayon Kobat 29.08. 2019 tarihinden itibaren görevinden alınacak, yerine aynı tarihte Cenk Soydan atanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı mevkiine Dağsever, Ortak Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine de Cengiz Topel Uzun 29.08. 2019 tarihinden itibaren atandı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü olarak ise yarından tarihinden Mehmet Cabacaba atandı.

